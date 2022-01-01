Дизайнер створив особливу вітряну турбіну, здатну живити заміський будинок

1 січня 2022 , 12:03
Читать новость на русском

Джерело:

Джо Дусет

Дизайнер з Нью-Йорка Джо Дусет розробив незвичайну вітрову турбіну, призначену для живлення одного невеликого будинку. Вона не лише забезпечує енергією, а й служить дизайнерською прикрасою для оселі.

Вітер сьогодні є одним з основних допоміжних джерел енергії в мережах по всьому світу. Його застосування покликане зменшити залежність від викопного палива при виробленні електрики.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Що відомо

  • Особливість турбіни Джо Дусета – у її дизайні.
  • Така "кінетична стіна" створена так, щоб бути одночасно естетичною і функціональною.
  • Вона має вертикальне розташування і складається з багатьох маленьких сегментів – обертових лопатей, об'єднаних в одну більшу систему.
  • Кожна з них обертається індивідуально, приводячи в дію мінігенератор, що виробляє електрику.
  • Електрика далі використовується в будинку або офісі, може зберігатися у батареях, або ж подаватися в національну мережу, щоб забезпечити дохід для власника будинку.

 Як виглядає турбіна Джо Дусета: відео

Лопаті турбіни можуть мати різну конструкцію і тим самим створювати різне художнє враження.

  • У нинішній версії стінка складається з 25 стандартних вітряних генераторів – середня частина лопатей обертається.
  • Вони прикріплені до 25 вертикальних стрижнів з прикріпленими до них квадратними панелями.
  • На цей час стіна становить 2,4 метра у висоту і 7,6 метра в ширину, але конструкція може бути змінена відповідно до потреб користувача.

Як виглядає турбіна Джо Дусета / Фото Джо Дусет

За словами дизайнера, стіна вітрових турбін може виробляти понад 10 000 кіловат-годин на рік, яких достатньо для живлення середньостатистичного американського будинку.

Автор: Олександр Гайдамашко