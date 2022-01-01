Вітер сьогодні є одним з основних допоміжних джерел енергії в мережах по всьому світу. Його застосування покликане зменшити залежність від викопного палива при виробленні електрики.

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Що відомо

Особливість турбіни Джо Дусета – у її дизайні.

Така "кінетична стіна" створена так, щоб бути одночасно естетичною і функціональною.

Вона має вертикальне розташування і складається з багатьох маленьких сегментів – обертових лопатей, об'єднаних в одну більшу систему.

Кожна з них обертається індивідуально, приводячи в дію мінігенератор, що виробляє електрику.

Електрика далі використовується в будинку або офісі, може зберігатися у батареях, або ж подаватися в національну мережу, щоб забезпечити дохід для власника будинку.

Як виглядає турбіна Джо Дусета: відео

Лопаті турбіни можуть мати різну конструкцію і тим самим створювати різне художнє враження.

У нинішній версії стінка складається з 25 стандартних вітряних генераторів – середня частина лопатей обертається.

Вони прикріплені до 25 вертикальних стрижнів з прикріпленими до них квадратними панелями.

На цей час стіна становить 2,4 метра у висоту і 7,6 метра в ширину, але конструкція може бути змінена відповідно до потреб користувача.

Як виглядає турбіна Джо Дусета / Фото Джо Дусет

За словами дизайнера, стіна вітрових турбін може виробляти понад 10 000 кіловат-годин на рік, яких достатньо для живлення середньостатистичного американського будинку.