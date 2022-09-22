Hilton спроєктує апартаменти нової космічної станції, яка замінить МКС

Готельний гігант Hilton підписав контракт з Voyager Space Holdings і Lockheed Martin на проєктування приміщень для астронавтів. Проєкт стосуватиметься космічної станції Starlab – орбітальної лабораторії, що фінансується NASA – вона має замінити Міжнародну космічну станцію на орбіті Землі.

Hilton не має великого досвіду в проектуванні житла для астронавтів, але компанія розглядає це як перевагу. Вона планує дослідити концепцію гостинності у космосі і зазирнути у майбутнє в якому відпочинок на орбіті став можливим.

Не пропустіть Китай запустить у космос сонячні панелі, які передаватимуть енергію на Землю

Протягом десятиліть відкриття у космосі позитивно впливали на життя на Землі, і тепер у Hilton з'явиться можливість використовувати це унікальне середовище для поліпшення гостьового досвіду, куди б люди не подорожували,

– йдеться в заяві генерального директора Hilton Крістофера Нассетта.

Компанія має досвід проєктування "космічних" об'єктів гостинності за межами планети, у певному сенсі. Ще у 1960-х роках мережа готелів спроєктувала орбітальний та місячний готелі, перший з яких був зображений у фільмі Стенлі Кубрика "2001: Космічна одіссея".



Дизайн орбітального готелю у фільму "2001: Космічна одіссея" / Фото Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer

Коли станцію запустять у космос

Якщо все піде добре, Voyager і його операційна компанія Nanoracks сподіваються запустити першу космічну станцію Starlab вже в 2027 році, з кінцевою метою з'єднати кілька модулів Starlab разом, кожен з яких буде служити для різних цілей.

Читайте на сайті Марсіанські колоністи зможуть друкувати деталі з місцевого ґрунту та пилу

У 2021 році NASA виділило компанії Nanoracks 160 мільйонів доларів – найбільшу частину в рамках програми агентства "Комерційні напрямки для низької навколоземної орбіти" (LEO). Три інші компанії також все ще залишаються у конкурсі, а Blue Origins Джеффа Безоса отримала 130 мільйонів доларів.

Оселитися в готелі Hilton на навколоземній орбіті ми зможемо ще дуже не скоро, але це не завадить приватній космічній галузі використовувати свої комерційні партнерства, щоб почати мріяти про це вже зараз.