Раніше Бласс вже зливав у мережу офіційні рендери Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3, але тепер користувачі отримали можливість поглянути на обидва пристрої під різними кутами і в різніх кольорах.

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Дизайн смартфона Samsung Galaxy Fold 3

На анімації Бласса можна детально розгледіти майбутній гнучкий смартфон Samsung. Смартфон буде доступний у трьох колірних варіаціях:

білий;

чорний;

та зелений.

Зовнішній вигляд Z Flip 3

Також можна більш детально побачити ще один гнучкий смартфон Samsung у форм-факторі жабки Z Flip 3.

Цей смартфон можна буде придбати вже у чотирьох варіантах кольору:

фіолетовий;

чорний;

золотий;

та зелений.

Інші ґаджети Samsung

Злив демонструє зовнішній вигляд не лише смартфонів Samsung. На відео також можна побачити такі пристрої, як:

телефон Samsung Galaxy S21 FE;

годинник Samsung Galaxy Watch 4 Classic;

та навушники Galaxy Buds.

Оскільки компанія не анонсувала офіційно жоден з цих продуктів, є ймовірність, що жодного з цих пристроїв на презентації 11 серпня представлено не буде. Однак, минулогорічний перелік злитих Блассом пристроїв згодом підтвердився на презентації, тож варто очікувати що на наступному Unpacked Samsung представить саме ці новинки.