У Дії з'явилися дитячі СOVID-сертифікати: хто та як може їх отримати – детальна інструкція

Відтепер отримати сертифікат про вакцинацію зможуть діти від 12 років. Згенерувати відповідний електронний документ зможуть батьки вакцинованої дитини у додатку "Дія".

Нагадаємо, наразі вже можна вакцинувати дітей від 12 років. Відбувається це за згодою батьків та в їх присутності.

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Як отримати дитячий СOVID-сертифікат

Для отримання такого сертифікату перш за все необхідно оновити Дію до останньої версії.

Після авторизації додайте свідоцтво про народження дитини. Зробити це можна прямо на першій вкладці "Документи".

Після цього у меню "Послуги" оберіть "COVID-сертифікати".

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.

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