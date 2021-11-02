У Дії з'явилися дитячі СOVID-сертифікати: хто та як може їх отримати – детальна інструкція

2 листопада 2021 , 13:44
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Джерело:

24 канал

Відтепер отримати сертифікат про вакцинацію зможуть діти від 12 років. Згенерувати відповідний електронний документ зможуть батьки вакцинованої дитини у додатку "Дія".

Нагадаємо, наразі вже можна вакцинувати дітей від 12 років. Відбувається це за згодою батьків та в їх присутності.

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Як отримати дитячий СOVID-сертифікат

  • Для отримання такого сертифікату перш за все необхідно оновити Дію до останньої версії.
  • Після авторизації додайте свідоцтво про народження дитини. Зробити це можна прямо на першій вкладці "Документи".
  • Після цього у меню "Послуги" оберіть "COVID-сертифікати".
  • Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.

Детальні інструкції команда розробників надала в окремому ролику: відео

 

Автор: Олександр Гайдамашко