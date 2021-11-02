Нагадаємо, наразі вже можна вакцинувати дітей від 12 років. Відбувається це за згодою батьків та в їх присутності.
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Як отримати дитячий СOVID-сертифікат
- Для отримання такого сертифікату перш за все необхідно оновити Дію до останньої версії.
- Після авторизації додайте свідоцтво про народження дитини. Зробити це можна прямо на першій вкладці "Документи".
- Після цього у меню "Послуги" оберіть "COVID-сертифікати".
- Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
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