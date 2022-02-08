Як повідомляє 24 канал, на Diia Summit анонсували роботу нової послуги в додатку "Дія", яка починає працювати з 8 лютого. Тепер, щоб отримати довідку про несудимість українцям не потрібно буде покидати власне житло.

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Це ще одна з найпопулярніших довідок серед українців. Їх отримують близько 1 мільйона щороку. Наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу.

Як отримати довідку про несудимість

Тепер отримати довідку можна онлайн, без поїздок до держустанов чи використання послуг посередників. Для цього вам лише потрібен доступ до порталу Дія або однойменний додаток та кілька кліків, для оформлення довідки.

Послуга запрацює вже в новій версії додатку "Дія", як тільки ви оновите додаток.