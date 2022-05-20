Скористатися новою послугою можуть усі українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну. Також послуга доступна для тих осіб, які не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Цікаво Мінцифри запрошує на перший міжнародний Дія Summit у Давосі: що в програмі

Як скористатися послугою

Послуга, як заявляють у телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України, розроблена за підтримки USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Для того, що дистанційно подати заявку на допомогу по безробіттю:

У застосунку виберіть меню Послуги, а далі – Допомога по безробіттю.

На сайті — послугу з отримання статусу безробітного.

Далі підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання.

Після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус.

За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога.

Якщо ви ще не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку.

Уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

Після цього працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку і ви отримаєте відповідне push-сповіщення про це в застосунку.

Що ще

Нагадаємо, протягом останнього часу в Дії анонсували появу ще декількох цікавих та корисних українцям функцій, зокрема: