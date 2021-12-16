Нагадаємо, у додатку "Дія" для кожного користувача є можливість входу за так званим BankID. Це спосіб верифікації громадян, який дозволяє додатку підтягувати необхідні документи з банківських установ, послугами яких вони користуються.

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Що оновили

Як заявили представники Дії, для захисту даних український електронний сервіс державних послуг використовує кваліфіковану електронну печатку Мінцифри. Сьогодні починаючи з 8 ранку вона була оновлена.

Ймовірно, новий сертифікат безпеки буде більш захищеним та оптимізованим.

При цьому перший час можуть спостерігатись баги та збої в додатку, попередили в публікації. При їх виникненні рекомендують скористатись альтернативними способами входу.

Читайте повний текст публікації:

"Дія оновила сертифікат для авторизації.

Ви можете увійти в Дію за допомогою BankID НБУ, обравши банк, у якому маєте рахунок. Для захисту даних ми використовуємо кваліфіковану електронну печатку Мінцифри. Банки її перевіряють та передають дані в Дію. Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи.

Сьогодні з 8:00 ми переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку. Банки в процесі оновлення.

Якщо при авторизації ваш банк видає помилку, скористайтеся іншим засобом авторизації, наприклад, увійдіть за допомогою NFC у вашому закордонному або ID-картці. Усі банки попереджені, тож найближчим часом все працюватиме у звичайному режимі."