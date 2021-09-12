Якщо хтось намагатиметься оформити кредит на людину, їй у "Дії" прийде сповіщення, що банк перевіряє історію. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До речі У Дії дозволили змінювати приписку до військомату: послуга запрацювала в 7 містах

Коли з'явиться оновлення

Федоров анонсував, що послугу запустять через кілька тижнів. Вона буде доступна для всіх користувачів.

Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію,

– пояснив Федоров.

Будуть й інші нові послуги