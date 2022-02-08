Дії 2 роки: Федоров розповів про успіхи держави у смартфоні

Додатку "Дія" та однойменній платформі виповнилося два роки. Під час Diia Summit 2022 міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився успіхами держави у смартфоні за увесь час роботи.

Як повідомляє 24 канал, під час заходу, де презентували нові функції та можливості додатку "Дія", Михайло Федоров разом з іншими спікерами розповів про досягнення команди, яка працює над проєктом протягом двох років.

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Досягнення в Дії за два роки

Станом на початок 2022 року послугами Дії користуються понад 14 мільйонів людей.

Завдяки послузі єМалятко реєструють 9 з 10 новонароджених.

Завдяки єПідтримці 7,9 мільярда гривень допомоги отримали вакциновані українці. Це виявилась наймасовіша та одна з найпопулярніших послуг в Україні.

Близько 818 тисяч ФОПів отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6,6 мільярда гривень.

Проста реєстрація ФОПа "за 7 хвилин".

Сплата податків через Дію.

Подача заяви про реєстрацію шлюбу онлайн.

Штрафи можна оплачувати прямо в додатку. Окрім того, інформацію про порушення також можна дізнатися в Дії.

"Місяць тому" почалися тестування функції push-сповіщень у випадку, коли перевіряється кредитна історія фінансовою установою. Це дозволить запобігти певним шахрайським схемам.

З'явилася можливість отримувати електронні лікарняні.

Надзвичайно просте та швидке отримання сертифіката про вакцинацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що завдяки додатку "Дія" було надано стільки послуг, скільки б одна людина робила 58,9 тисячі років. Це ж дозволило зекономити 42 мільярди гривень за два роки.

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився деякими іншими важливими досягненнями: