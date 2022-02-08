Дії 2 роки: Федоров розповів про успіхи держави у смартфоні

8 лютого 2022 , 13:30
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Додатку "Дія" та однойменній платформі виповнилося два роки. Під час Diia Summit 2022 міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився успіхами держави у смартфоні за увесь час роботи.

Як повідомляє 24 канал, під час заходу, де презентували нові функції та можливості додатку "Дія", Михайло Федоров разом з іншими спікерами розповів про досягнення команди, яка працює над проєктом протягом двох років.

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Досягнення в Дії за два роки

  • Станом на початок 2022 року послугами Дії користуються понад 14 мільйонів людей.
  • Завдяки послузі єМалятко реєструють 9 з 10 новонароджених.
  • Завдяки єПідтримці 7,9 мільярда гривень допомоги отримали вакциновані українці. Це виявилась наймасовіша та одна з найпопулярніших послуг в Україні.
  • Близько 818 тисяч ФОПів отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6,6 мільярда гривень.
Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що завдяки додатку "Дія" було надано стільки послуг, скільки б одна людина робила 58,9 тисячі років. Це ж дозволило зекономити 42 мільярди гривень за два роки.
  • Проста реєстрація ФОПа "за 7 хвилин".
  • Сплата податків через Дію.
  • Подача заяви про реєстрацію шлюбу онлайн.
  • Штрафи можна оплачувати прямо в додатку. Окрім того, інформацію про порушення також можна дізнатися в Дії.
  • "Місяць тому" почалися тестування функції push-сповіщень у випадку, коли перевіряється кредитна історія фінансовою установою. Це дозволить запобігти певним шахрайським схемам. 
  • З'явилася можливість отримувати електронні лікарняні.
  • Надзвичайно просте та швидке отримання сертифіката про вакцинацію.

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився деякими іншими важливими досягненнями:

  • Якісне навчання онлайн для дітей. Завдяки цьому близько 270 тисяч учнів мали змогу навчатися на онлайн-платформі, отримавши "такий же доступ до знань, як й людина з центру столиці".
  • Близько 60 тисяч викладачів отримали якісні ноутбуки для роботи.
  • Завдяки ДіяБізнес з'явилася можливість отримати якісні безплатні консультації щодо ведення бізнесу.
  • Був заснований Український фонд стартапів. Фонд видав грантів на суму близько 160 мільйонів гривень, щоб підтримати бізнесменів-початківців.
Автор: Вячеслав Журба