Як повідомляє 24 канал, під час заходу, де презентували нові функції та можливості додатку "Дія", Михайло Федоров разом з іншими спікерами розповів про досягнення команди, яка працює над проєктом протягом двох років.

Не пропустіть У Дії з'явиться можливість поділитися техпаспортом на авто

Досягнення в Дії за два роки

Станом на початок 2022 року послугами Дії користуються понад 14 мільйонів людей.

Завдяки послузі єМалятко реєструють 9 з 10 новонароджених.

Завдяки єПідтримці 7,9 мільярда гривень допомоги отримали вакциновані українці. Це виявилась наймасовіша та одна з найпопулярніших послуг в Україні.

Близько 818 тисяч ФОПів отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що завдяки додатку "Дія" було надано стільки послуг, скільки б одна людина робила 58,9 тисячі років. Це ж дозволило зекономити 42 мільярди гривень за два роки.

Проста реєстрація ФОПа "за 7 хвилин".

Сплата податків через Дію.

Подача заяви про реєстрацію шлюбу онлайн.

Штрафи можна оплачувати прямо в додатку. Окрім того, інформацію про порушення також можна дізнатися в Дії.

"Місяць тому" почалися тестування функції push-сповіщень у випадку, коли перевіряється кредитна історія фінансовою установою. Це дозволить запобігти певним шахрайським схемам.

З'явилася можливість отримувати електронні лікарняні.

Надзвичайно просте та швидке отримання сертифіката про вакцинацію.

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився деякими іншими важливими досягненнями: