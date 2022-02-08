Як повідомляє 24 канал, під час заходу, де презентували нові функції та можливості додатку "Дія", Михайло Федоров разом з іншими спікерами розповів про досягнення команди, яка працює над проєктом протягом двох років.
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Досягнення в Дії за два роки
- Станом на початок 2022 року послугами Дії користуються понад 14 мільйонів людей.
- Завдяки послузі єМалятко реєструють 9 з 10 новонароджених.
- Завдяки єПідтримці 7,9 мільярда гривень допомоги отримали вакциновані українці. Це виявилась наймасовіша та одна з найпопулярніших послуг в Україні.
- Близько 818 тисяч ФОПів отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6,6 мільярда гривень.
- Проста реєстрація ФОПа "за 7 хвилин".
- Сплата податків через Дію.
- Подача заяви про реєстрацію шлюбу онлайн.
- Штрафи можна оплачувати прямо в додатку. Окрім того, інформацію про порушення також можна дізнатися в Дії.
- "Місяць тому" почалися тестування функції push-сповіщень у випадку, коли перевіряється кредитна історія фінансовою установою. Це дозволить запобігти певним шахрайським схемам.
- З'явилася можливість отримувати електронні лікарняні.
- Надзвичайно просте та швидке отримання сертифіката про вакцинацію.
Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився деякими іншими важливими досягненнями:
- Якісне навчання онлайн для дітей. Завдяки цьому близько 270 тисяч учнів мали змогу навчатися на онлайн-платформі, отримавши "такий же доступ до знань, як й людина з центру столиці".
- Близько 60 тисяч викладачів отримали якісні ноутбуки для роботи.
- Завдяки ДіяБізнес з'явилася можливість отримати якісні безплатні консультації щодо ведення бізнесу.
- Був заснований Український фонд стартапів. Фонд видав грантів на суму близько 160 мільйонів гривень, щоб підтримати бізнесменів-початківців.