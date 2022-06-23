Дія здобула бронзову статуетку на міжнародному фестивалі креативників "Каннські леви 2022". Наш додаток нагородили в категорії Creative Business Transformation.

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Отримали першого "Каннського Лева" за Дію. Бронзовою статуеткою Дію відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна,

– сказав Федоров.

Варто зауважити, що міжнародний фестиваль творчості "Каннські леви" – це важлива та престижна нагорода у рекламній та творчій індустрії світу. На цьому міжнародному фестивалі відзначають "проривні", нестандартні ідеї. Нагороджують підходи та технології, що задають тенденції в розвитку культури, бізнесу та суспільства.

Цей фестиваль також вважають найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.

Послуги в Дії для українців

У Дію додають все більше нових і нових послуг для зручності та швидкості обслуговування. Наприклад, тепер у додатку буде доступна нова послуга – усиновлення. З 1 червня українці вже отримали право подавати заявку на первинну консультацію. Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу. Також можна ознайомитись з анкетами дітей та інше. За кілька місяців має бути новий функціонал.

Також Міністерство цифрової трансформації України в процесі роботи над тим, щоб зробити застосунок Дія міжнародним. Планують, що вже скоро українці зможуть користуватися застосунком у Польщі та Молдові. Михайло Федоров вже провів зустрічі з колегами із Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади. Міністри обговорили взаємне визнання цифрових документів у застосунку Дія за кордоном.

У Дії можна навіть проголосувати та обрати патріотичну марку, яку потім випустить Укрпошта. Останнє з них – щодо того, як виглядатиме майбутня марка Укрпошти на тему "Доброго вечора, ми з України". З понад 1 500 робіт експертна рада Укрпошти відібрала 5, які поставили на голосування. Цю тему поштової марки українці обирали також самі. За неї проголосували 35% людей – близько 200 тисяч. На другому місці був відомий чернігівський пес-сапер Патрон, за якого віддали 28% голосів.

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