Як похвалився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, профільне відомство фіксує системне зростання активних сеансів.
Важливо Українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку ЄС: що це означає
Федоров додав, що "Дією" регулярно користуються понад 3 мільйони українців.
Наша мета – вся взаємодія людини та держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час (використовувати – 24 канал) на те, що ви реально любите робити,
– сказав міністр.
Зауважимо, що ще у травні 2020 року додатком користувалися 3 мільйони користувачів. За кількістю завантажень в Україні, застосунок посідав перші позиції в магазинах додатків App Store та Play Market.
Що варто знати про "Дію"
Сервіс електронних державних послуг "Дія" офіційно запрацював у жовтні 2020 року. Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава у смартфоні".
На базі "Дії" запрацювали ще кілька корисних проєктів:
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Які послуги доступні в "Дії"
- Електронний паспорт
- Електронне водійське посвідчення
- Автоцивілка
- Студентський квиток
- Військовий квиток
- Закордонний паспорт
- Штрафи на авто
Перелік послуг постійно розширюється. І вже найближчим часом українцям стануть доступні COVID-сертифікати.