Як похвалився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, профільне відомство фіксує системне зростання активних сеансів.

Важливо Українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку ЄС: що це означає

Федоров додав, що "Дією" регулярно користуються понад 3 мільйони українців.

Наша мета – вся взаємодія людини та держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час (використовувати – 24 канал) на те, що ви реально любите робити,

– сказав міністр.

Зауважимо, що ще у травні 2020 року додатком користувалися 3 мільйони користувачів. За кількістю завантажень в Україні, застосунок посідав перші позиції в магазинах додатків App Store та Play Market.

Що варто знати про "Дію"

Сервіс електронних державних послуг "Дія" офіційно запрацював у жовтні 2020 року. Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава у смартфоні".

На базі "Дії" запрацювали ще кілька корисних проєктів:

Актуально Без паперових дозволів: підприємці зможуть отримати 13 ліцензій через "Дію" – деталі

Які послуги доступні в "Дії"

Електронний паспорт

Електронне водійське посвідчення

Автоцивілка

Студентський квиток

Військовий квиток

Закордонний паспорт

Штрафи на авто

Перелік послуг постійно розширюється. І вже найближчим часом українцям стануть доступні COVID-сертифікати.