Дія переїжджає в новий дата-центр: скільки часу не надаватимуть послуги

Дія переїжджає в новий потужний дата-центр. Це відбудеться у ніч на неділю, 7 листопада. Отож у Мінцифри попередили, що з 00:00 до 7:00 замовлення послуг та документів не здійснюватимуть.

У профільному міністерстві порадили завчасно замовити необхідні документи. Мовиться передусім про генерування COVID-сертифікату.

До теми Жодних черг у ЦНАП: Рада дозволила змінювати прописку онлайн

Сертифікати про вакцинацію у додатку будуть доступні

Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон або видрукувати.

Команда підтримки Дії працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни,

– запевнили у Мінцифри.

Після переїзду в новий дата-центр, кажуть у міністерстві, послуги в застосунку "Дія" витримуватимуть ще більше навантаження та здійснюватимуться значно швидше.

Незабаром у Дії з'являться сертифікати про одужання від коронавірусу

Зазначимо, що вже з наступного тижня у Дії будуть доступні сертифікати про одужання від коронавірусу. Цей документ дозволить упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.