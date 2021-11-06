У профільному міністерстві порадили завчасно замовити необхідні документи. Мовиться передусім про генерування COVID-сертифікату.
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Сертифікати про вакцинацію у додатку будуть доступні
Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон або видрукувати.
Команда підтримки Дії працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни,
– запевнили у Мінцифри.
Незабаром у Дії з'являться сертифікати про одужання від коронавірусу
Зазначимо, що вже з наступного тижня у Дії будуть доступні сертифікати про одужання від коронавірусу. Цей документ дозволить упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.