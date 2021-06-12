Скорочення ФОПів та збільшення доходів: Дія City викликала резонанс серед IT-спеціалістів

Проєкт Дія City повинен стати майданчиком, на якому тестуватимуть спрощені правила введення бізнесу, зокрема на ІТ-компаніях. В планах – створити простір, де комфортно почуватимуться як українські розробники, так й іноземні стартапи з інвестиціями.

Але деякі принципи Дія City вже викликали нерозуміння серед IT-спеціалістів. Наприклад, гарантії для резидентів проти так званих маски-шоу.

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"Говорити в ХХІ столітті про те, що Україні потрібен окремий податковий режим, який захищає тебе від неправомірних дій силових органів, це смішно. Тобто, кожен бізнес, який працює в Україні, має мати цей захист. Але в нас так не працює. Тому в цьому випадку це подається, як додаткова цінність Дія City. Я вважаю, що це неправильно", – заявив СЕО Львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський.

Коли Дія City запрацює

Дія City має запрацювати вже у 2022 році. Для цього Рада має прийняти 3 законопроєкти.

Перший – основний документ, в якому прописані ключові тези. Його вже проголосували у першому читанні.

Другий – це податковий законопроєкт. Він також пройшов перше читання.

Третій – допрацьовують. Цей документ стосується змін до кримінального кодексу. Він власне має захистити ІТ-індустурію від так званих маски-шоу.

За словами представника львівського ІТ-кластеру, влада консультується з ІТ-бізнесом, та чи дослухається до їхніх зауважень – покаже друге читання.

"Багато речей в законі подається бажано, але не дійсно. Ми сподіваємось, що до другого читання всі наші правки будуть враховані. Ми їх звичайно надали, як і більшість організацій", – зазначив Степан Веселовський.

Чим хочуть замінити ФОП

Багатьох тривожить той факт, що в Дія City хочуть відмовитись від ФОПів і замінити їх класичним КЗоТ або Гіг-контрактами, які зараз працюють лише в кількох країнах у світі. Такі угоди – це фактично поєднання умов ФОП і КЗоТу. Відтак Гіг-працівник матиме соціальні гарантії, як то відпустка чи лікарняний. Водночас для Гіг-контрактників буде легше підвищити податки, хвилюються в індустрії.

Дія City насправді дозволяє працювати з ФОПами і в законопроєкт зараз побудовано так – до 2024 року може залишатись 100% ФОПів, а у 2024 році обмеження буде становити вже 50%, а з 2025 року – 20%,

– сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

У Дія.City сподіваються збільшити доходи до бюджету від ІТ-сфери з 6 до 16 мільярдів доларів. Водночас планують більше стимулювати розвиток ІТ-індустрії.

Потрапити до Дія City зможе не кожен

Втім, потрапити до Дія City також не кожен зможе. Для цього треба відповідати певним вимогам. Наприклад, у співробітників компаній повинні бути високі зарплати – в середньому, 1200 євро на місяць. Крім того, компанії повинні мати істотну частку експорту своїх товарів або послуг – не менше 70%. При цьому, вступ до Дія City буде добровільним і кожна компанія сама вирішуватиме, долучатись їй чи ні.