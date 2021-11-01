У компанії розповіли, що всього за одну годину з моменту релізу було продано понад 500 тисяч одиниць нових смартфонів. Усього за 1 хвилину та 45 секунд продажі перевищили 2 мільярди юанів (≈310 мільйонів доларів).

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Скільки наразі заробила компанія за продаж нової серії смартфонів інформації немає. Приблизно можна підрахувати, що виторг Xiaomi склав від 92,5 мільйона до 187,5 мільйона доларів.



Смартфони Redmi Note 11 мають шалений попит / Фото Xiaomi

Що відомо про нові смартфони Xiaomi Redmi Note 11

Серія складається з трьох моделей:

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+.

Ціна на молодшу версію становить 185 доларів за версію 4/128 ГБ. Максимальний цінник у версії Pro+ з конфігурацією 8/256 ГБ, вона коштує 375 доларів.

Базова версія з мінімальним цінником пропонує такі характеристики:

Процесор Dimensity 810 ;

; швидка зарядка 33 Вт;

6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц.

Варіанти Pro і Pro+ передбачають потужніший процесор Dimensity 920 SoC, чотири камери на тильній стороні, а топова модель також отримала швидку зарядку на 120 Вт.