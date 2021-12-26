Дивовижна скам’янілість ембріона остаточно довела, що птахи – нащадки динозаврів
Джерело:EurekAlert
Вже деякий час науковці наголошують на тому, що сучасні птахи походили від динозаврів. Новий аналіз скам’янілого ембріона динозавра підтвердив теорію походження літаючих тварин.
У 2000 році скам’яніле яйце динозавра придбав директор китайської компанії Yingliang Group з видобутку та продажу каменю Лян Лю. Лише через 10 років скам’янілість почали наново вивчати – це сталося через будівництво музею історії каменів Yingliang.
Це цікаво Археологи знайшли 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини: фото пам’ятки
Саме тоді науковці виявили всередині яйця повний викопний ембріон, який назвали "дитина Інлан".
Що відомо про ембріонЗалишки малого динозавра мають вік приблизно 72 – 66 мільйонів років. Яйце знайшли у скелях пізнього крейдяного періоду в регіоні Ганьчжоу, на півдні Китаю. Останки належали овірапторозавру, який, імовірно, був пернатим динозавром.
Саме манера того, як розташовується ембріон у яйці, стала предметом нового дослідження – скелет динозавра ніби згорнувся у шкаралупі.
Як розташовувався ембріон / Фото Юлія Чотоні
У міжнародному дослідженні, проведеному Британським університетом Бірмінгема та Китайським університетом наук про Землю, було виявлено, що поза ембріона дуже схожа на поведінку сучасних птахів, яка активується центральною нервовою системою.
Скам'янілий ембріон / Фото Xing
Голова овірапторозавра опущена, ноги складені по обидва боки тіла, а спина вигнута дугою, щоб слідувати вигину шкаралупи. Такої орієнтації ніколи раніше не спостерігалося у непташиного ембріона динозавра.
Читайте також Бактерії випадково відтворили культову картину Ван Гога: вражаючі фото
У птахів така поза ембріона забезпечує успішне народження – якщо зародок розташований по-іншому, збільшується шанс смерті ембріона.
Цей маленький допологовий динозавр виглядає так само як пташеня, загорнуте в яйці, що є ще одним доказом того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше виникли у їхніх предків-динозаврів,
– зазначив професор Единбурзького університету Стів Брусатт.