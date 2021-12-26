У 2000 році скам’яніле яйце динозавра придбав директор китайської компанії Yingliang Group з видобутку та продажу каменю Лян Лю. Лише через 10 років скам’янілість почали наново вивчати – це сталося через будівництво музею історії каменів Yingliang.

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Саме тоді науковці виявили всередині яйця повний викопний ембріон, який назвали "дитина Інлан".

Що відомо про ембріон

Залишки малого динозавра мають вік приблизно 72 – 66 мільйонів років. Яйце знайшли у скелях пізнього крейдяного періоду в регіоні Ганьчжоу, на півдні Китаю. Останки належали овірапторозавру, який, імовірно, був пернатим динозавром.

Саме манера того, як розташовується ембріон у яйці, стала предметом нового дослідження – скелет динозавра ніби згорнувся у шкаралупі.

Ембріон динозавра

Як розташовувався ембріон / Фото Юлія Чотоні

У міжнародному дослідженні, проведеному Британським університетом Бірмінгема та Китайським університетом наук про Землю, було виявлено, що поза ембріона дуже схожа на поведінку сучасних птахів, яка активується центральною нервовою системою.

Ембріон динозавра

Скам'янілий ембріон / Фото Xing

Голова овірапторозавра опущена, ноги складені по обидва боки тіла, а спина вигнута дугою, щоб слідувати вигину шкаралупи. Такої орієнтації ніколи раніше не спостерігалося у непташиного ембріона динозавра.

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У птахів така поза ембріона забезпечує успішне народження – якщо зародок розташований по-іншому, збільшується шанс смерті ембріона.

Цей маленький допологовий динозавр виглядає так само як пташеня, загорнуте в яйці, що є ще одним доказом того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше виникли у їхніх предків-динозаврів,
– зазначив професор Единбурзького університету Стів Брусатт.