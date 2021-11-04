Що сталося

Деякі користувачі Reddit повідомляють, що перемістили крапку на карті на сайті Starlink, яка позначає їхнє місцеперебування, буквально на пару метрів, внаслідок чого дату виконання їх замовлення на підключення до супутникового інтернету було перенесено на 2023 рік.

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Один із користувачів повідомляє, що після того, як він перемістив крапку на карті з під'їзної доріжки до будинку безпосередньо на будинок, термін виконання замовлення було перенесено з 2021 на 2023 рік. Інший клієнт Starlink зіткнувся з такою ж проблемою, перенісши "шпильку" з сараю додому, який розташований буквально за кілька метрів від господарської будівлі.

Чому виникла така проблема

Як зазначає видання Ars Technica, карта завжди була на сайті Starlink, проте компанія нещодавно внесла деякі зміни в макет сайту, завдяки чому інструмент став помітнішим, а користувачі почали отримувати повідомлення з порадою перевірити точність свого розташування. Звичайно, багато користувачів вирішили виправити дрібні неточності, що призвело до перенесення їх замовлення.

Повідомляється, що ця проблема не нова, просто тепер вона має масовіший характер. Користувачі Reddit, які оформили попереднє замовлення на підключення до Starlink на початку року, вже встигли помітити, що навіть незначне коригування розташування на карті переносить людину в кінець черги на підключення.

Ілон Маск має грандіозні плани на Starlink, проте саме такі неприємні нюанси підривають довіру до сервісу. Клієнти, які "поплатилися" за спробу уточнити своє розташування на карті, повідомляють, що намагаються зв'язатися зі Starlink електронною поштою, але не отримують відповіді на свої листи.