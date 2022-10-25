Як раніше повідомляв 24 канал, затемнення почалося о 12:22 за Київським часом. Його пік припав на 13:36, а закінчення відбудеться о 14:49. Найкраще можна буде спостерігати явище над Харковом, там закриття сонячного диска буде видно на 69%.
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Фото сонячного затемнення над Одесою
Джерело: t.me/xydessa
Вчені називають таке явище Сарос 124 – серія затемнень, які повторюються кожні 18 років і складаються загалом із 73 окремих затемнень.