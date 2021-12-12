Дівчинка з металошукачем випадково знайшла скарб бронзової доби: фото реліквії

Чи не кожна дитина мріє знайти чарівний скарб, який змінить її життя. Для дівчинки з Англії мрії стали реальністю – під час прогулянки з батьком та дідусем 13-річна Міллі натрапила на знахідку, якій майже 3 тисячі років.

Артефакт бронзової доби знайшла за допомогою металошукача Міллі Хардвік поблизу англійського Ройстона. Першою родина розкопала древню знахідку – сокиру, якій вже виповнилося майже 3 тисячі років.

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Загалом троє "археологів" розкопали 65 стародавніх артефактів – золоті злитки, головки сокир та фрагменти лез.

Я була просто шокована,

– сказала Міллі.

Коли родина повідомила про знахідку археологів з Oxford Archeology East, група дослідників виїхала на пошуки інших реліквій. Вчені знайшли ще приблизно 200 коштовних залишків.

Місце розкопок реліквій / Фото Oxford Archeology East

Після подальшої перевірки знахідки комітет з охорони навколишнього середовища Кембриджширського округу підтвердив, що об’єкти належать бронзовій добі.

Що відомо про бронзовий період Цей період тривав у приблизно з 2300 до 800 року до нашої ери, коли люди почали виготовляти інструменти з металевих сплавів, таких як бронза. Всесвітньо відома історична пам’ятка Стоунхендж у Великій Британії також був побудований у бронзову добу.

Знахідка дівчинки виявилася напрочуд цінною для подальшого дослідження та для родини Хардвіків. Згідно із законодавством Британії, якщо артефакти визнають скарбом, то віддавати їх музеям безкоштовно буде незаконно, і родина має отримати певну суму, щоб передати її дослідникам.

Скарби, які знайшла родина Хардвіків / Фото Oxford Archeology East

Для Міллі гроші стали не найважливішою частиною події – тепер дівчинка постійно гуляє з металошукачем та хоче стати професійною археологинею у майбутньому.