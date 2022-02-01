У 2021 році найпопулярнішим товаром на платформі вкотре став диван. Його шукали понад пів мільйона користувачів. Велосипед також не втратив лідерської позиції протягом року та був другим найбільш частим запитом серед покупців.

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Трійку найбажаніших товарів замикає верхній одяг, а саме – куртки. А от "яблучний" смартфон, попри щорічну популярність, у 2021 році віддав пальму першості побутовим і домашнім товарам.

10 найпопулярніших товарів за пошуками на OLX у 2021 році

Диван – 516 тисяч запитів; Велосипед – 483 тисячі; Куртка – 336 тисяч; Холодильник – 324 тисячі; Кухня – 309 тисяч; Ліжко – 296 тисяч; Кросівки – 288 тисяч; Ноутбук – 287 тисяч; Стіл – 271 тисячу; iPhone – 262 тисяч.

Категорії товарів, які найбільше цікавили українців у 2021 році

Дім і сад – близько 46 мільйонів запитів; Електроніка – 43 мільйони; Мода і стиль – 30 мільйонів; Товари для дітей – 22 мільйони; Хобі, відпочинок і спорт – 17 мільйонів.

Окрім диванів, серед товарів для дому та саду найчастіше шукали кухні, шафи, столи, комоди та крісла. З електроніки найпотрібнішими виявилися холодильники, ноутбуки, телефони, телевізори та пральні машини. У категорії мода і стиль незалежно від сезону шукали кросівки, куртки та спортивні костюми. Трохи рідше цікавилися сукнями, черевиками та пуховиками. У сегменті дитячих товарів лідерами були візочки, куртки та комбінезони. А от найпопулярнішими товарами для хобі та відпочинку стали гітари, гантелі та палатки.

Найдорожчі та найдешевші товари 2021 року

Середній чек покупок з OLX Доставка протягом року становив 738 гривень. Найбільше за даними "OLX Доставка" витрачали на електроніку, найменше – на дитячу продукцію. Так, найдорожче продавали відеокарти та ігрові ноутбуки. На кожному з цих товарів продавці заробили близько 30 тисяч гривень. Водночас найдешевшими товарами стали книги та журнали, дитячі штани та картини за номерами.

Середній чек покупок за 2021 рік (за категоріями товарів)

Електроніка – 1 612 гривень; Хобі, відпочинок і спорт – 662 гривні; Мода і стиль – 632 гривні; Дім і сад – 628 гривень; Товари для дітей – 414 гривень.

5 найдорожчих товарів, проданих з "OLX Доставка" в 2021 році

Відеокарта – 29 802 гривні; Ігровий ноутбук – 29 512 гривень; Об’єктив – 29 507 гривень; Відеокамера – 28 990 гривень; TV-приставка – 28 525 гривень.

Не пропустіть Яких фахівців шукали українці в інтернеті у 2021 році

У 2021 році з послугою "OLX Доставка" українці робили покупки вже вдвічі частіше. Кількість замовлень протягом пандемічного року досягла рекордних 5,4 мільйона угод за весь час існування послуги (у 2020 році це число сягнуло 2,7 мільйона). Найбільше купівельна активність українців зросла наприкінці року. У грудні продажі були найвищими в усіх категоріях товарів на платформі, а це приблизно мільйон успішних доставок. Найменш охоче покупці оформлювали онлайн-замовлення в січні, лютому та червні 2021.

Лідерами онлайн-шопінгу через "OLX Доставка" традиційно стали великі міста як от Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів. Однак не лише обласні центри увійшли до цього списку. У 2021 році одними з найактивніших покупців виявилися також і мешканці менших населених пунктів – Кременчука, Вишневого та Ірпеня.