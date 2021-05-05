Свободу Fortnite: діти зірвали судове засідання між Epic і Apple

Судове засідання між Epic і Apple відклали через дітей. Вони прорвалися на відеоконференцію з криками "свободу Fortnite!"

Через коронавірус судові засідання відбуваються в онлайн-форматі. Цим і скористалися шанувальники "королівської битви".

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Що відбувається

Серед понад 200 користувачів були діти та підлітки, які приєдналися до конференції ще перед її початком. Вони почали вигукувати фрази на кшталт "свободу Fortnite!" і "суддя, будь ласка, поверніть Fortnite на наші смартфони".

Також у голосовому чаті включали треки репера Тревіса Скотта, який у 2020 році провів концерт у грі, а деякі початківці блогери рекламували свої YouTube-канали.

Організаторам знадобилося понад 20 хвилин, щоб відключити звук у всіх користувачів, які порушували тишу. Це затримало процес на 15 хвилин.

Судове засідання в рамках протистояння Epic Games і Apple почалося 3 травня в окружному суді США в Окленді. Розробник Fortnite намагається довести, що методи роботи магазину App Store — антиконкурентні.