Діти розкопали в пісочниці поховання бронзового віку

У польському місті Тухоля діти під час гри в пісочниці розкопали фрагменти кераміки і людські останки. Археологи з'ясували, що в цьому місці знаходилося поховання лужицької культури, датоване 1100-700 роками до нашої ери.

В епоху бронзової і ранньої залізної доби (XII-IV століття до нашої ери) на території Центральної Європи поширилася лужицька археологічна культура. Свою назву вона отримала завдяки історико-географічному району Лужиця, де в кінці XIX століття були зроблені перші знахідки.

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Лужицька культура – що відомо

Для представників цієї культури характерні дуже великі безкурганні могильники, що досягають тисячі поховань, в яких знаходяться урни з прахом.

Ліпна кераміка лужицької культури відрізняється дуже ретельними і багатими орнаментами. Вона представлена біконічними урнами, посудинами з шишкоподібними опуклостями на боках, а також посудинами з циліндричною шийкою. Зустрічаються також черпаки, миски та інше начиння.



Кераміка лужицької культури / Фото Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Господарство ґрунтувалося на землеробстві та скотарстві. Із сировини, яку привозили з інших територій, виготовлялися бронзові сокири, серпи, фібули, мечі та кинджали. Недавні дослідження показали, що лиття бронзи у представників лужицької культури вплинуло на похоронний обряд.

Діти-археологи

Кілька дітей з польського міста Тухоля зробили археологічне відкриття випадково. Під час гри в пісочниці вони розкопали одну або дві великі могили. Поховання знаходилося близько до поверхні землі і складалося з людських останків і фрагментів кераміки.



Кераміка лужицької культури / Фото Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Діти звернулися до свого вчителя історії, який своєю чергою повідомив про знахідку в департамент з охорони пам'яток культурної спадщини та Археологічний фонд.

Артефакти датовані епохою бронзової доби. На думку археологів, поховання знаходилося дуже неглибоко через видалення частини верхнього шару землі в ході вирівнювання місцевості при будівництві за допомогою важкої техніки.