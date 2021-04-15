Discord заблокував на iOS доступ до серверів з контентом для дорослих

Discord вносить зміни в управління NSFW-серверами, тобто з контентом 18+, на платформі iOS. Компанія заявила, що додаток на для Apple тепер буде блокувати всі NSFW-сервери.

Можливо, це рішення було прийнято через правила App Store щодо контенту для дорослих. Раніше з подібною ситуацією зіткнувся сервіс Tumblr.

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Наслідки

Зміна доступу до серверів на iOS є частиною широкої кампанії Discord проти чатів з дорослим контентом. Компанія заявила, що тепер цілі сервери будуть позначені як NSFW, якщо вони "організовані навколо тем NSFW або якщо більша частина вмісту сервера 18+".

Крім того, всім користувачам платформи iOS (включаючи тих, хто старше 18 років) буде заблоковано приєднання до NSFW-серверів і доступ до них. Користувачі iOS у віці старше 18 років як і раніше зможуть приєднуватися до спільнот NSFW і отримувати до них доступ на десктопній та вебверсіях Discord,

— коментують на форумі підтримки Discord.

Судячи з реакції в Twitter, користувачі Discord розчаровані змінами. Заборона, схоже, особливо зачепила художні спільноти, де публікуються еротичні ілюстрації. Кілька людей написали, що це може змусити їх перейти на Android.

Крім того, постраждають і власники таких серверів, оскільки тепер вони не зможуть контролювати їх на iOS-пристроях.