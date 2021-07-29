Директора Huawei негайно звільнили після публічної образи в адресу Ілона Маска

Глава підрозділу автопілотування Huawei різко висловився щодо продукту Ілона Маска. Компанія звільнила його з посади.

Під час Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту (WAIC 2021) директор підрозділу з автономного водіння Су Цзін дозволив собі кілька різких коментарів. Стосувались вони функції автопілота Tesla, який завжди так хвалить власник компанії Tesla Ілон Маск.

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Реакція на образу

Су Цзін, зокрема, стверджував «що "автомобілі Tesla вбивають людей". Журналісти припустили, що глава Huawei мав на увазі випадки ДТП за участю Tesla на автопілоті, про які раніше розповідали світові ЗМІ.

Пізніше Huawei виступила з офіційною заявою, що тепер уже колишній глава підрозділу з автономного водіння був звільнений через свої недоречні висловлювання на адресу Tesla.

Як повідомляють ЗМІ, Су Цзін пропрацював у Huawei багато років і заслужив тільки хороші відгуки від співробітників. Раніше він взяв на себе управління проєктом створення автономних ADS-систем управління автомобілем, які були успішно застосовані в авто BAIC Arcfox Alfa S – це перший автомобіль, оснащений модулем лідарів від Huawei і працює на Harmony OS.

Згідно з інформацією інших ЗМІ, Huawei продовжує користуватися послугами колишнього директора, але на офіційний пост його не повертає.