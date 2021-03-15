Директор ZTE потролив Xiaomi та Redmi
Нещодавно Лу Вейбінг, який є президентом Xiaomi Group China і генеральним менеджером бренду Redmi, заявив, що бажаючим придбати дійсно цікавий флагман "залишилося чекати зовсім недовго".
Джерело:Mydrivers
Таким чином він натякнув, що зовсім скоро Xiaomi представить перший ігровий смартфон під брендом Redmi. Цікаво, що він буде коштувати всього близько 300 доларів (близько 8 400 гривень).
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Крім того, за чутками, вже на підході перший смартфон із гнучким екраном, а також нове покоління лінійки Xiaomi Mi Mix.
Тролінг ZTE
Директор щодо споживчого бізнесу ZTE Лу Цяньхао процитував слова Лу Вейбінга про швидкий вихід цікавого флагмана. Але при цьому додав:
Якщо вас цікавить справжній король, вам варто дочекатися Axon 30 Pro.
Він також додав, що ZTE Axon 30 Pro стане першим в світі смартфоном, в основній камері якого буде встановлено відразу три флагманських датчики зображення.
У цьому смартфоні мають застосувати нову технологію підекранної фронтальної камери. ZTE Axon 30 Pro отримає однокристальну систему Snapdragon 888, а частота оновлення зображення дисплея складе 120 Гц.
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