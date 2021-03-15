Нещодавно Лу Вейбінг, який є президентом Xiaomi Group China і генеральним менеджером бренду Redmi, заявив, що бажаючим придбати дійсно цікавий флагман "залишилося чекати зовсім недовго".

Таким чином він натякнув, що зовсім скоро Xiaomi представить перший ігровий смартфон під брендом Redmi. Цікаво, що він буде коштувати всього близько 300 доларів (близько 8 400 гривень).

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Крім того, за чутками, вже на підході перший смартфон із гнучким екраном, а також нове покоління лінійки Xiaomi Mi Mix.

Тролінг ZTE

Директор щодо споживчого бізнесу ZTE Лу Цяньхао процитував слова Лу Вейбінга про швидкий вихід цікавого флагмана. Але при цьому додав:

Якщо вас цікавить справжній король, вам варто дочекатися Axon 30 Pro.

Він також додав, що ZTE Axon 30 Pro стане першим в світі смартфоном, в основній камері якого буде встановлено відразу три флагманських датчики зображення.

У цьому смартфоні мають застосувати нову технологію підекранної фронтальної камери. ZTE Axon 30 Pro отримає однокристальну систему Snapdragon 888, а частота оновлення зображення дисплея складе 120 Гц.