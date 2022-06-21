Технічно аеромобіль Jetson One є великим квадрокоптером. Він має кабіну, вісім пропелерів, джойстик та пару педалей. На перший погляд, нічого революційного, однак, це перший у світі електричний літальний апарат вертикального зльоту та посадки (eVTOL), на якому вже літають на роботу.

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Директор компанії Томаш Патан зняв коротке і, очевидно, рекламне відео, в якому він легко застрибує в крісло аеромобіля, що стоїть на задньому дворі, піднімається у повітря і летить прямо до посадковий майданчик біля майстерні.

Звісно, мало хто має власний майданчик у дворі, немає поблизу сусідів та будівель, а від будинку до роботи – ділянка лісу та поля, а не вулиці та дороги з автомобілями та пішоходами. Закінчується маршрут теж у зручно розташованому місці – це, практично, ще один будинок в глушині.

Директор Jetsone One летить на роботу: дивіться відео

Щодо заяви про "перший у світі електричний аеромобіль", мабуть, можна посперечатися. Річ у тім, що глава китайської компанії eHang Ху Хуацзи показував відео як він літає на роботу на аеромобілі ще три роки тому. Щоправда, політ розпочинався не прямо біля власного будинку, а на майданчику за кілька сотень метрів. З іншого боку, апарат eHang літав автономно, тоді як Jetson One може в автономному режимі лише висіти над землею.

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Комерційні польоти на дирижаблях

Особисті аеромобілі ще не скоро з'являть на подвір'ях жителів міст Землі, а от скористатися дирижаблем для перельоту між містами Іспанії можна буде вже зовсім скоро. Так, компанія Air Nostrum планує запустити регіональні перельоти на гібридних дирижаблях до 2026 року.

Там вже оформили замовлення на партію з 10 літальних апаратів у виробника – британської Hybrid Air Vehicles. Довжина маршрутів становитиме до 425 кілометрів, а вантажність одного дирижабля складе до 100 пасажирів. Рейси за участю Airlander зменшать викиди CO2 на 90% у порівнянні з традиційними літаками.