Діпфейк Ілона Маска рекламує шахрайську криптоплатформу: смішне відео

Шахраї створили відео за участю нібито Ілона Маска, на якому підприємець розхвалює криптовалютний проєкт BitVex. При уважному вивченні стає ясно: це досить "кривий" діпфейк.

Відомі особистості вже не вперше використовуються для залучення аудиторії шахраями. В мережі регулярно з'являються сайти з фейковими відгуками відомих особистостей. На жаль, це ще й досі дієвий спосіб обману.

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Що відомо

Шахрайська криптовалютна платформа заявляє, що належить Ілону Маску, який нібито створив сайт, де кожен може отримувати до 30 відсотків прибутку від своїх криптовалютних депозитів.

Насправді ж BitVex просто краде кошти користувачів, які попалися на обман.

Крім самого Маска в афері використовують імена й інших відомих особистостей.

Кампанія з розкрутки BitVex почалася раніше в цьому місяці: зловмисники створювали нові або зламували існуючі акаунти на YouTube і розміщували підроблені відео з Ілоном Маском, Кеті Вуд, Бредом Гарлінгхаусом, Майклом Сейлором і Чарльзом Хоскінсоном.

Журналісти кажуть, що постраждали десятки YouTube-каналів.

У роликах знаменитості нібито дають інтерв'ю і розповідають про BitVex, але насправді ці відео модифіковані — це діпфейки, де голос людини підроблений і накладений на відеоряд, взятий з інших джерел.

Приклад такої підробки можна побачити нижче. У ролику Маск нібито рекламує шахрайський сайт і каже, що вклав в платформу 50 мільйонів доларів.

У багатьох моментах ролика добре видно, що рухи губ та інша міміка є неприродними. Крім того, голос, хоч і схожий на Ілона Маска, однак у ньому чується "електронність". Попри все, неуважні користувачі можуть цього не помітити.

Якщо зайти на сайт BitVex, стає очевидно, що це шахрайство. Наприклад, на сайті стверджується, що Ілон Маск є CEO платформи, яку також підтримують Кеті Вуд з Ark Invest і глава Binance Чанпен Чжао.



Блок інформації з сайту шахраїв, де стверджується, ніби Ілон Маск є генеральним директором BitVex / Фото Bleeping Computer