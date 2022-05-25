Діпфейк Ілона Маска рекламує шахрайську криптоплатформу: смішне відео
Джерело:Bleeping Computer
Шахраї створили відео за участю нібито Ілона Маска, на якому підприємець розхвалює криптовалютний проєкт BitVex. При уважному вивченні стає ясно: це досить "кривий" діпфейк.
Відомі особистості вже не вперше використовуються для залучення аудиторії шахраями. В мережі регулярно з'являються сайти з фейковими відгуками відомих особистостей. На жаль, це ще й досі дієвий спосіб обману.
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Що відомо
- Шахрайська криптовалютна платформа заявляє, що належить Ілону Маску, який нібито створив сайт, де кожен може отримувати до 30 відсотків прибутку від своїх криптовалютних депозитів.
- Насправді ж BitVex просто краде кошти користувачів, які попалися на обман.
- Крім самого Маска в афері використовують імена й інших відомих особистостей.
- Кампанія з розкрутки BitVex почалася раніше в цьому місяці: зловмисники створювали нові або зламували існуючі акаунти на YouTube і розміщували підроблені відео з Ілоном Маском, Кеті Вуд, Бредом Гарлінгхаусом, Майклом Сейлором і Чарльзом Хоскінсоном.
- Журналісти кажуть, що постраждали десятки YouTube-каналів.
- У роликах знаменитості нібито дають інтерв'ю і розповідають про BitVex, але насправді ці відео модифіковані — це діпфейки, де голос людини підроблений і накладений на відеоряд, взятий з інших джерел.
Приклад такої підробки можна побачити нижче. У ролику Маск нібито рекламує шахрайський сайт і каже, що вклав в платформу 50 мільйонів доларів.У багатьох моментах ролика добре видно, що рухи губ та інша міміка є неприродними. Крім того, голос, хоч і схожий на Ілона Маска, однак у ньому чується "електронність". Попри все, неуважні користувачі можуть цього не помітити.
Якщо зайти на сайт BitVex, стає очевидно, що це шахрайство. Наприклад, на сайті стверджується, що Ілон Маск є CEO платформи, яку також підтримують Кеті Вуд з Ark Invest і глава Binance Чанпен Чжао.
Блок інформації з сайту шахраїв, де стверджується, ніби Ілон Маск є генеральним директором BitVex / Фото Bleeping Computer
- Відвідувачам пропонують зареєструвати обліковий запис для доступу до платформи.
- Після входу в систему на сайті відобразиться панель інструментів, де можна вносити на рахунок різні криптовалюти, вибрати інвестиційний план або вивести кошти.
- Як і в інших випадках подібного шахрайства, на панелі інструментів будуть відображатися недавні зняття різних криптовалют, щоб сайт виглядав активним та справжнім.
- Насправді ж, кажуть дослідники, ці цифри генеруються за допомогою JavaScript, випадковим чином вибираючи суму та одну з п'яти криптовалют: Cardano, Ethereum, Bitcoin, Ripple або Binance Coin.
- При кожному оновленні сторінки такі "висновки" будуть різними.