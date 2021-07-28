Кратер від удару астероїда, який знищив динозаврів розташований на півострові Юкатан, Мексика, та називається Чиксулуб. Команда вчених із Південно-Західного дослідницького інституту (SwRI), Сан-Антоніо, США, об'єднала комп'ютерні моделі еволюції астероїдів зі спостереженнями за відомими астероїдами, щоб дослідити частоту таких подій та зрозуміти, звідки саме прилетів астероїд-вбивця.

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Результати дослідження американських вчених

Результати показують, що космічне тіло, ймовірно, належало до класу так званих вуглецевих хондритів.

Астероїд, який знищив динозаврів, як вважає команда вчених, прилетів до Землі з Головного поясу астероїдів, який розташований між орбітами Марса та Юпітера. Саме там розташований "дім" багатьох вуглецевих хондритів.

Щоб зрозуміти, як саме 10-кілометровий астероїд зміг змінити орбіту та досягнути Землі, вчені використали метод комп'ютерного моделювання, використавши суперкомп'ютер NASA's Pleaides.

Цікавий факт. Вуглецеві хондрити поширені серед типів астероїдів, які мають розміри кілька кілометрів та періодично наближаються до Землі. Та все ж ні один з таких астероїдів не має достатнього розміру, щоб від нього утворився 150-кілометровий кратер, який залишився після вимирання динозаврів.

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Що дізналися науковці

Команда дослідила 130 тисяч моделей поведінки астероїдів.