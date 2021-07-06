Несподіване відкриття динозаврів в Арктиці та Антарктиці, які жили там 70 мільйонів років тому, викликало серйозні суперечки у наукових колах щодо того, чи жили вони там сезонно під час полярно літа, чи мешкали там на постійній основі. Якби ящери жили там на постійній основі, то могли бути теплокровними. Розкопки на формації Прінс-Крік, Аляска, підвели вчених ближче до відповіді на це питання.

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Приблизно так виглядала Північна Америка майже 70 мільйонів років тому / Скриншот The Dinosaur Database

Що відшукали палеонтологи

Останнє відкриття – це мініатюрні зуби та кістки семи видів динозаврів на Алясці. Сутність в тому, що ці ящери були дитинчатами, яких науковці називають перинатальними динозаврами.

Залишки кісток та зубів іноді могли бути не більші за головку шпильки. Палеонтологи ретельно перебрали гори осадкових порід на березі річки, пропускаючи її через все менші фільтри, щоб виявити залишки від могутніх ящерів.

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Одна з найбільших загадок арктичних динозаврів полягала в тому, мігрували вони сезонно на північ чи були цілорічними мешканцями. Ми несподівано виявили залишки перинатальних динозаврів, які репрезентують майже всі види динозаврів у цій формації. Це було схоже на доісторичне пологове відділення,

– говорить співавтор наукової роботи Грегорі Еріксон.

Попередні дослідження дозволяють говорити, що інкубаційний період для цих типів динозаврів складав, ймовірно, від 3 до 6 місяців. Оскільки арктичне літо коротке, то навіть якщо динозаври відкладають яйця навесні, їх потомство буде занадто молодим, щоб мігрувати восени. Протягом крейдяного періоду глобальні температури були вищі за теперішні, але арктичні зими, як і тепер, мали 4 місяці темряви.

Виявлення знахідок дитинчат динозаврів означає, що вони жили там в період арктичної зими. Тому тепер вчені намагаються зрозуміти, як саме вони її переживали. Якщо невеликі ящери могли впадати у сплячку, то як жили великі представники вимерлого клади рептилій? Вченні підозрюють, що вони могли бути теплокровними