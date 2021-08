Динозаври серед нас: чому птахи вижили, а інші динозаври – ні

Не так багато людей знає, що сучасні птахи – це прямі нащадки динозаврів. Птахи давно "відкололися" від ящерів та встигли пожити з ними разом. Але чому "класичні" динозаври вимерли, а птахи – ні? Нова знахідка палеонтологів, можливо, дає відповідь на це питання.

Палеонтологи виявили вцілілий череп стародавнього птаха – іхтіорніса. Знахідці близько 70 мільйонів років. Ретельно дослідивши його, вчені створили 3D-модель мозку давнього птаха, який частково був схожий на динозаврів. Виявилося, що унікальна форма мозку стародавніх птахів могла стати причиною того, що вони пережили жахливе Крейдове вимирання.

Порівняння мозку сучасних та давніх птахів / Фото The University of Texas at Austin

У чому полягає дослідження американських вчених

Оскільки іхтіорніс мав яскраві ознаки як динозаврів, так і птахів, то дослідження його мозку може пролити світло на таємницю виживання птахів. До речі, самі іхтіорніси Крейдове вимирання не пережили.

Порівнявши мозок знахідки з мозком сучасних птахів та мозком, ймовірно, одного з найдавніших представників роду пернатих, археоптериксом, вчені дійшли до висновку, що форма мозку прямо впливає на здатність живих істот виживати.

Мозок іхтіорніса має більше спільного з мозком динозаврів, ніж із сучасними птахами. Наприклад, півкулі головного мозку, де базуються вищі когнітивні функції у сучасних птахів набагато більші, ніж в іхтіорніса. Модель передбачає, що ці функції можуть бути пов'язані з виживанням після масового вимирання.

Вчені вважають, що відмінності у сенсорній системі птахів та збільшення об'єму мозку стали одним з вирішальних факторів того, чому вони змогли пережити жахливі часи після падіння астероїда.