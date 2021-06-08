Найбільший динозавр країни: в Австралії відкопали велетенського ящера

У давнину Австралія була об'єднана з Антарктидою у єдиний континент, розсічений морями та затоками. Простори суші належали динозаврам. Серед них жив гігант Купер, якого знайшли в Австралії.

Палеонтологам Робін Маккензі та її чоловікові Стюарту дуже поталанило. У 2004 році вони переганяли худобу на свої території та знайшли кістки велетенського динозавра. З того часу тривали кропіткі розкопки знахідки. До 2021 року вдалося виявити залишки 15 різних динозаврів. Одним з них став завропод, якого назвали Купер – найбільший динозавр в Австралії та один з найбільших у світі.

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Більше про Купера: дивитись відео онлайн

Що відомо пор знахідку

Купер – представник роду Australotitan. Australotitan cooperensis, якого й назвали Купером, – це поки що єдиний вид цього роду.

Жив Australotitan cooperensis близько 92 – 96 мільйонів років тому. Дослідники оцінили вік динозавра на основі геологічного датування навколишніх відкладень та шляхом вивчення глибини, на якій залягали знахідки.

У довжину завропод сягав 30 метрів. Висота ящера – до 6,5 метра. Вага велетня могла сягати 67 тонн.

Це величезний фантастичний звір. Уявіть, що хтось розміром з баскетбольний майданчик ходить по суші,

– діляться враженнями Робін та Стюарт.

Робін Маккензі та її чоловік Стюарт стали співзасновниками Музею природничої історії Ероманги після того, як знайшли кістки динозавра. На території басейну Ероманга вдалося відкопати рештки завропода, який, ймовірно був ще більшим за Купера. Його назвали Джордж.