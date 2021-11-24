У понеділок Metaverse Group, дочірня компанія Tokens.com, яка займається криптовалютами, купила цю ділянку за 618 000 одиниць MANA. На той момент ця кількість криптовалюти дорівнювала близько 2 428 740 доларам.

Цікаво Справа не у Fortnite: видання Bloomberg назвало справжню причину суду між Epic Games та Apple

Що відомо

Популярність таких середовищ сьогодні значно зросла: частково через пандемію, яка змусила людей проводити більше часу в інтернеті, частково – через гучний анонс, під час якого компанія Facebook змінила назву на Meta й оголосила про новий курс, орієнтований на метавсесвіт.

Що таке метаверс ‎Метавсесвіт – це світ, в якому віртуальні об'єкти, яких насправді не існує, зливаються з цілком фізичними речами та подіями в рамках однієї платформи, екосистеми. Прикладом можна навести цифровий аватар, який разом з іншими людьми переноситься у віртуальну реальність, де дозволяє спілкуватися, подорожувати, виконувати різноманітні сценарії, розважатися, користуватися послугами та багато іншого.

Досягти такого ефекту можна за допомогою звичайного комп'ютера, однак найкраще заглиблення забезпечують окуляри віртуальної реальності, які дозволяють бачити лише віртуальний світ і його наповнення, або окуляри доповненої реальності, які накладають цифрові елементи на реальний світ.

Особливістю Decentraland є використання блокчейн-технології.

Земля та інші об'єкти в Decentraland продаються у формі невзаємозамінних токенів (NFT), свого роду криптоактивів.

Криптоінвестори купують там землю в якості спекулятивного вкладення, використовуючи криптовалюту.

Придбана ділянка знаходиться на карті Decentraland в районі "Fashion Street".

За словами Tokens.com, вона буде використовуватися для проведення цифрових модних заходів і продажу віртуального одягу для аватарів.

Загальна площа об'єкта становить 566 віртуальних квадратних метрів.

Попередня велика угода була укладена на суму 1 295 000 одиниць MANA, що на той момент становило 913 228 доларів. На цій ділянці побудували віртуальний торговий центр для продажу цифрового одягу.