Digital4Freedom – це частина глобальної платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України. На думку Михайла Федорова, ця ініціатива допоможе "зробити Україну найвільнішою та найбільш цифровою країною у світі".

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Цифрова інфраструктура – найбільш стійка та ефективна під час війни. Бо її не можуть зруйнувати ракети. І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджиталлендлендліз,

​– наголосив Федоров.

Серед присутніх на заході були представники таких світових ІТ-компаній, як:

Microsoft,

Rakuten,

Apple,

Amazon,

Google,

IBM,

Palantir,

Mastercard,

Visa.

Міністр цифрової трансформації зазначив, що цифровізація не лише є фундаментом для відновлення України, а й баченням того, як має працювати країна.

У жодній іншій країні світу ви не матимете такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні,

– додав міністр.

Digital4Freedom, як заявляє Михайло Федоров, допоможе зміцнити Україну та зробити її найбільш цифровізованою країною світу де "замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти – cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший IT-хаб Східної Європи із фокусом на рішення безпеки".

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Перші учасники ініціативи Digital4Freedom

Одразу після презентації ініціативи Digital4Freedom було підписано меморандум з Київстар, Vodafone та Datagroup-Volia про виділення понад 400 мільйонів гривень для платформи UNITED24.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України у своєму телеграм-каналі, усі виділені гроші підуть на цифрові послуги, захист реєстрів та топові цифрові проєкти, які були презентовані на заході.