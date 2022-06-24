Деякі земні супутники прискорили падіння в атмосферу: вчені знають причину
Джерело:Space
Кілька супутників, що перебувають на орбіті Землі, почали стрімко падати в атмосферу. Апарати опускаються з незвично високою швидкістю — до 10 разів більшою, ніж раніше.
Оператори Європейського космічного агентства (ЄКА) помітили, що з кінця 2021 року супутники почали на великій швидкості знижуватися до атмосфери Землі. Експерти пов'язують це з початком нового сонячного циклу і збільшенням випромінювання від зірки.
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Що відбувається на орбіті
- Наразі мова йде лише про супутники Swarm, що вимірюють магнітне поле навколо Землі. Саме вони, да даними агентства, почали падати через сильне сонячне випромінювання. Чи зачепила проблема інші апарати, неясно.
- Апарати опускаються до атмосфери з незвично високою швидкістю — до 10 разів швидше, ніж раніше.
За останні п'ять-шість років супутники падали приблизно на два з половиною кілометри на рік. Але з грудня цей процес посилився: тепер швидкість занурення становить 20 кілометрів на рік,
– каже керівниця місії ЄКА Swarm Аня Стромме.
- Як пояснюють в ЄКА, супутники, що знаходяться на орбіті, завжди стикаються з опором залишкової атмосфери, яка поступово уповільнює їхній рух і в кінцевому підсумку змушує апарат падати назад на планету.
- Зазвичай вони не переживають так званий повторний вхід в атмосферу і згоряють в ній.
На щастя, три супутники Swarm, запущені в 2013 році, мають власні двигуни, тому оператори змогли відкорегувати їхню висоту. Два з них знаходяться на відстані 430 кілометрів від поверхні Землі, а третій трохи далі – 515 кілометрів. Останній постраждав від Сонця найменше.
Вченим відомо, що інтенсивність опору залежить від сонячної активності — точніше, від кількості сонячного вітру, яка змінюється в залежності від 11-річного сонячного циклу. Останній цикл, який офіційно завершився в грудні 2019 року, був не дуже активним. Але з минулої осені Сонце вивергає все більше сонячного вітру, породжує спалахи та викиди корональної маси з наростаючою швидкістю. Верхні шари атмосфери Землі, а також супутники, вже відчули на собі наслідки цього.