Оператори Європейського космічного агентства (ЄКА) помітили, що з кінця 2021 року супутники почали на великій швидкості знижуватися до атмосфери Землі. Експерти пов'язують це з початком нового сонячного циклу і збільшенням випромінювання від зірки.

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Що відбувається на орбіті

Наразі мова йде лише про супутники Swarm, що вимірюють магнітне поле навколо Землі. Саме вони, да даними агентства, почали падати через сильне сонячне випромінювання. Чи зачепила проблема інші апарати, неясно.

Апарати опускаються до атмосфери з незвично високою швидкістю — до 10 разів швидше, ніж раніше.

За останні п'ять-шість років супутники падали приблизно на два з половиною кілометри на рік. Але з грудня цей процес посилився: тепер швидкість занурення становить 20 кілометрів на рік,

– каже керівниця місії ЄКА Swarm Аня Стромме.

Як пояснюють в ЄКА, супутники, що знаходяться на орбіті, завжди стикаються з опором залишкової атмосфери, яка поступово уповільнює їхній рух і в кінцевому підсумку змушує апарат падати назад на планету.

Зазвичай вони не переживають так званий повторний вхід в атмосферу і згоряють в ній.

Цей атмосферний опір, наприклад, змушує диспетчерів Міжнародної космічної станції виконувати регулярні маневри, щоб підтримувати орбіту станції на висоті 400 кілометрів над Землею. Однак супутники таких привілеїв часто позбавлені.

На щастя, три супутники Swarm, запущені в 2013 році, мають власні двигуни, тому оператори змогли відкорегувати їхню висоту. Два з них знаходяться на відстані 430 кілометрів від поверхні Землі, а третій трохи далі – 515 кілометрів. Останній постраждав від Сонця найменше.

Вченим відомо, що інтенсивність опору залежить від сонячної активності — точніше, від кількості сонячного вітру, яка змінюється в залежності від 11-річного сонячного циклу. Останній цикл, який офіційно завершився в грудні 2019 року, був не дуже активним. Але з минулої осені Сонце вивергає все більше сонячного вітру, породжує спалахи та викиди корональної маси з наростаючою швидкістю. Верхні шари атмосфери Землі, а також супутники, вже відчули на собі наслідки цього.