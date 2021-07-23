SpaceX організує вільний доступ до інтернету Starlink у постраждалій від повені Німеччині

Кілька днів тому Німеччина постраждала від руйнівної повені після проливних дощів. Окремі райони сильніше постраждали від стихійного лиха, рятувальні операції досі тривають. Допомогти впоратися з непростою ситуацією вирішила компанія SpaceX, яка вже почала безкоштовно надавати супутниковий інтернет Starlink жителям деяких найбільш постраждалих районів країни.

В районі федеральної землі Рейнланд-Пфальц спостерігаються великі проблеми зі зв'язком, оскільки діючі комунікації сильно постраждали від повені. У цій ситуації супутниковий інтернет Starlink може стати дуже корисним для мешканців цих територій.

Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні

Як працює безкоштовний Starlink у Німеччині

Згідно з наявними даними, вже зараз у декількох населених пунктах регіону розгорнуто 12 терміналів Starlink, які забезпечують безкоштовний доступ до інтернету і допомагають людям спілкуватися з родичами і місцевою владою. Також відомо, що найближчим часом кількість терміналів буде збільшено до 35 одиниць.

Звичайно, розгортання терміналів Starlink для забезпечення доступу в інтернет – це тимчасове рішення проблеми, але в ситуації, що склалася воно є дуже цінним.

Супутникова система компанії SpaceX допоможе підтримувати зв'язок всередині постраждалих районів доти, поки не будуть усунуті наслідки повені і покриття стільникових мереж не відновлять.

Європа постраждала від жахливих повеней: найважливіше

Західну Європу накрили сильні зливи, які спричини масштабні повені. Зокрема, найбільше постраждали Німеччина, Швейцарія, Нідерланди та Бельгія.

У східній Баварії влада оголосила надзвичайний стан, а між Німеччиною і Чехією призупинено залізничне сполучення.

Відомо про щонайменше 160 жертв негоди в Німеччині, тисячі людей зникли безвісти.

Негода вже перейшла і до Австрії. У регіоні Зальцбург місцева річка вийшла з берегів і підтопила кілька селищ.

Вчені назвали причиною стихійних лих зміну клімату. І озвучили невтішний прогноз – такі природні явища траплятимуться все частіше.

Згідно з наявними даними, зараз більше ніж 70% з більш ніж 500 знищених повінню стільниковихстанцій введені в експлуатацію.