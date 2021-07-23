В районі федеральної землі Рейнланд-Пфальц спостерігаються великі проблеми зі зв'язком, оскільки діючі комунікації сильно постраждали від повені. У цій ситуації супутниковий інтернет Starlink може стати дуже корисним для мешканців цих територій.
Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні
Як працює безкоштовний Starlink у Німеччині
Згідно з наявними даними, вже зараз у декількох населених пунктах регіону розгорнуто 12 терміналів Starlink, які забезпечують безкоштовний доступ до інтернету і допомагають людям спілкуватися з родичами і місцевою владою. Також відомо, що найближчим часом кількість терміналів буде збільшено до 35 одиниць.
Звичайно, розгортання терміналів Starlink для забезпечення доступу в інтернет – це тимчасове рішення проблеми, але в ситуації, що склалася воно є дуже цінним.
Супутникова система компанії SpaceX допоможе підтримувати зв'язок всередині постраждалих районів доти, поки не будуть усунуті наслідки повені і покриття стільникових мереж не відновлять.
Європа постраждала від жахливих повеней: найважливіше
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