В районі федеральної землі Рейнланд-Пфальц спостерігаються великі проблеми зі зв'язком, оскільки діючі комунікації сильно постраждали від повені. У цій ситуації супутниковий інтернет Starlink може стати дуже корисним для мешканців цих територій.

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Згідно з наявними даними, вже зараз у декількох населених пунктах регіону розгорнуто 12 терміналів Starlink, які забезпечують безкоштовний доступ до інтернету і допомагають людям спілкуватися з родичами і місцевою владою. Також відомо, що найближчим часом кількість терміналів буде збільшено до 35 одиниць.

Звичайно, розгортання терміналів Starlink для забезпечення доступу в інтернет – це тимчасове рішення проблеми, але в ситуації, що склалася воно є дуже цінним.

Супутникова система компанії SpaceX допоможе підтримувати зв'язок всередині постраждалих районів доти, поки не будуть усунуті наслідки повені і покриття стільникових мереж не відновлять.

Згідно з наявними даними, зараз більше ніж 70% з більш ніж 500 знищених повінню стільниковихстанцій введені в експлуатацію.

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