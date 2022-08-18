Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ, така ситуація спостерігається у низці магазинів великих міст росії. Практично будь-яку техніку в магазинах Huawei продавати відмовляються. Виключенням є лише деякі моделі навушників та аксесуари на кшталт чохлів та захисного скла.

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Що відбувається з технікою Huawei в росії

Цікаво, що співробітники магазинів не повідомляють, коли зміниться ситуація. За попередньою інформацією рітейлери очікують постачання техніки у вересні, але однозначної інформації щодо цього немає. Очевидно до того часу магазини Huawei працюватимуть в режимі музею техніки.

Співробітник одного з магазинів пояснив ситуацію "проблемами з паралельним імпортом". Але цікаво те, що техніки компанії Huawei немає у російському списку товарів, для яких дозволено імпорт без згоди власника бренду. Схоже, що Huawei все ж намагається дотримуватися заборони на постачання техніки в росію, а тому ритейлери просто не мають достатньо смартфонів для продажу.

Цікаво, що перед тим, як в російського ритейлера "Преміум ритейл", який продає техніку Huawei, виникли проблеми, він подав до суду на китайську компанію. Оператор хотів стягнути з Huawei 3,6 мільйона рублів заборгованості за управління фірмовими магазинами.

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