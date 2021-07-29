Як працює "кишенькова" майнінг ферма

Система виглядає досить незвично. Вона складається з багатопозиційного USB-концентратора, до якого підключені десять USB-брелоків, кожен з яких містить два ASIC-чіпа Bitmain, а також компактний вентилятор, що обдуває систему.

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Підприємець заявляє, що система з десятком ASIC-брелоків, яка оцінюється 875 доларів, є одним з найпростіших в установці та запуску майнер. Ферма живиться від USB, а для того, щоб приступити до видобутку криптовалюти, користувачеві потрібен лише ПК або ноутбук.

Абада почав видобувати біткойни в 2015 році. У 2017 році він відкрив власний магазин Bitcoin Merch, що торгує товарами для майнінгу. Спочатку він продавав кабелі і найпростіше обладнання, а тепер компанія пропонує клієнтам все, що необхідно для майнінгу.



Елементи системи NewPac / Фото CNBC

Чому NewPac насправді не працює

Зараз одним з найбільш продаваних товарів на Bitcoin Merch є NewPac. Абада каже, що вже продав тисячі цих пристроїв. Новинка розроблена компанією GekkoScience, яка досліджувала великі китайські установки для майнінгу, щоб створити свій пристрій.

Майнер NewPac, на відміну від пристроїв промислового рівня, дуже тихий, проте і ефективність його набагато нижча. Абада зізнається, що в установки дуже низький хешрейт. Пристрій генерує всього 0,0002478 біткойна в місяць, що відповідає 9,35 долара. При цьому, щоб його "прогодувати", в Лос-Анджелесі необхідно витратити на електрику 15,84 в місяць.

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Таким чином, використання новинки може бути виправдане лише за умови дуже низької ціни на електрику. І то, в такому випадку майнеру необхідно мати багато подібних установок, щоб отримати відчутний дохід. В цілому, NewPac виглядає лише як цікава іграшка для шанувальників криптовалюти.