Це невеликий кейс у формі куба. Як каже виробник, пристрій може видалити з поверхні навушників навіть сильні забруднення.

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Як працює пралка

Перед “пранням” користувач повинен очистити важкодоступні місця на корпусі гарнітури, наприклад, решітки динаміків. Для цього передбачено спеціальна щітка.

Далі навушники можна завантажити в барабан пристрою. Також потрібно додати 70%-ний спиртовий розчин в спеціальний відсік. Після цього починається прання.

Пралка для навушників Cardlax EarBuds Washer: дивіться на відео

Cardlax EarBuds Washer складається із обертової серцевини, виконаної з м'якої губки. Під впливом дбайливого механічного очищення в комплексі зі спиртовим розчином навушники отримають якісне очищення.

Ціна

Новинка надійде в продаж в червні. В рамках спільнокошту вартість Cardlax EarBuds Washer становить 33 долари (920 гривень).