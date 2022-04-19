Мюони – нестабільні високоенергетичні елементарні частинки з негативним електричним зарядом, які створюються космічними променями. Вони знаходяться всюди в атмосфері та здатні проходити через різні матерії. Мюони можуть зміщуватися за рахунок великих природних катаклізмів, серед яких і цунамі.

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Цунамі

Для виявлення руху мюона потрібен неймовірно чутливий інструмент, яким є глибоководний детектор морського дна Токійської затоки (TS-HKMSDD). Система приладів встановлена всередині тунелю швидкісної автомагістралі.

Японські вчені розповіли, як детектор вперше в світі виявив хвилі цунамі. Процес відбувався в режимі реального часу і показав високу точність.

Система TS-HKMSDD виявила слабке цунамі, що пройшло через Токійську затоку ще у вересні 2021 року, викликане тайфуном, що наближався до Японії з півдня. У міру збурення океану кількість розсіяних по воді мюонів змінювалася.

Ці дані відповідають інформації про цунамі, отриманій іншими методами. Використовуючи показники інших приладів, можна використовувати мюографічні дані для точного моделювання змін рівня моря в обхід методів, які мають недоліки,

— зазначив геофізик Хіроюкі Танака з Токійського університету в Японії.

За словами вчених, така система тепер може використовуватися для виявлення цунамі, що наближаються, і тим самим допомагати рятувати людські життя. Адже чим раніше ми дізнаватимемося про наближення води, тим більшу кількість людей вдасться евакуювати.

Також технологію пропонують і для пошуку запасів природного газу та слідів стародавніх землетрусів.