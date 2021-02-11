Як тільки Apple позбавила свої смартфони зарядного блоку у комплекті, інші виробники смартфонів почали активно висміювати виробника. Але, як це часто трапляється, вже через деякий час інші компанії почали копіювати ідею Apple.

Нагадаємо, Samsung спочатку кепкував з такої витівки виробника iPhone, а згодом всі ці жарти раптом зникли з соцмереж. А вже під час презентації Galaxy S21 все стало зрозуміло – новий флагман теж не отримав блоку зарядки в коробці.

До теми Майбутній флагман OnePlus 9 Pro засвітився на живих фото

Пізніше щось схоже запровадила Xiaomi, щоправда виробник дає можливість придбати цей блок за символічну ціну.

OnePlus вирізняється

За словами джерел, OnePlus не повторятиме (принаймні поки що) ідею Apple. Користувачі знайдуть зарядні пристрої в комплекті OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro.

До речі, в самих смартфонах будуть використовуватися по два акумулятора сумарною місткістю 4500 мАг. Така схема необхідна для забезпечення системи швидкої провідної зарядки – за попередніми даними, її потужність складе 65 Вт. А OnePlus 9 Pro також приписують бездротову зарядку потужністю 45 Вт.