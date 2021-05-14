SpaceX планує тестовий орбітальний політ космічного корабля Starship з Техасу на Гаваї

З документів, які космічна компанія SpaceX подала у четвер в Федеральну комісію зі зв'язку, стало зрозуміло, як буде проходити тестування пілотованого космічного корабля Starship. У документах розкривається намір компанії Ілона Маска провести орбітальний випробувальний політ зі стартового майданчика у Техасі до берегів Гаваїв.

Досі прототипи Starship у рамках тестових польотів підіймалися на висоту близько 10 кілометрів, але SpaceX швидко рухається у напрямку до повноцінних орбітальних випробувань. Політ з Техасу на Гаваї, на який SpaceX подала заявку, якраз і повинен стати першим таким випробуванням.

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Крім того, у цьому польоті повинна бути вперше перевірена спільна робота космічного корабля Starship і ракети-носія Super Heavy.

Як проходитиме орбітальний політ Starship

У документі SpaceX наводить загальний опис тестового польоту.

Передбачається, що Starship разом із надважкою ракетою-носієм Super Heavy буде запущений з традиційною стартового майданчика в Бока-Чіка (штат Техас).

Через три хвилини після старту ракета-носій відокремиться від корабля і приводнився у Мексиканській затоці приблизно на відстані в 32 кілометри від берега .

. Starship продовжить політ на схід над протокою Флориди. Він повинен буде рухатися орбітою трохи більше як 90 хвилин.

Потім зробить м'яку посадку на воду з гальмуванням двигуном на відстані приблизно в 100 км від північно-західного узбережжя острова Кауаї. Таким чином, у рамках першого орбітального польоту Starship зробить майже повний оберт навколо Землі.

Дата польоту вже відома?

На жаль ні. Коли конкретно планується провести тестовий орбітальний політ, в документі не вказано. Ілон Маск і президент SpaceX Гвінн Шотвелл говорили раніше, що подібне випробування може відбутися до кінця 2021 року, але в листі, що супроводжував заявку у Федеральну комісію зі зв'язку, сказано, що тестовий політ може відбутися у наступному році, але до 1 березня 2022 року.

У цьому ж листі також вказано і максимальну висоту планованого польоту. Для Starship вона складе 116 кілометрів – тобто корабель пролетить трохи вище над офіційною межею між атмосферою та космосом.

Розвиток космічного корабля Starship

Орбітальні випробування повинні будуть продемонструвати маневри Starship, які неможливо прорахувати за допомогою комп'ютерного моделювання, йдеться у заявці SpaceX.

SpaceX має намір зібрати якомога більше даних під час польоту, щоб кількісно оцінити динаміку входу в атмосферу і краще зрозуміти, які навантаження відчуває транспортний засіб у польоті. Польотні дані, отримані в ході випробувань Starship, закріплять останні зміни в конструкції транспортного засобу... і дозволять налаштувати більш досконалі моделі для використання у внутрішніх симуляцій,

– стверджує SpaceX у заявці.

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Минулого тижня SpaceX успішно провела аеродинамічне випробування прототипу корабля Starship SN15 . Тоді корабель злетів на висоту 10 км, виконав запланований маневр і успішно приземлився на посадковій площадці в безпосередній близькості від точки зльоту.

Крім того, у травні SpaceX збирається провести ще як мінімум кілька схожих випробувань: прототипу SN16 і повторний політ прототипу SN15.