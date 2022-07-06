Десятки мільйонів японців залишились без інтернету внаслідок найбільшого в історії країни збою

Найбільше в історії Японії падіння мережі торкнулося третини населення країни. Аварія зачепила всі сфери життя і тривала понад сорок годин.

Почалось усе о 1:35 ночі 2 липня. Японські користувачі зіткнулися з великомасштабною аварією, яка викликала обвал мобільної мережі. Збій відбувся в основного оператора Японії KDDI, в результаті чого мобільні телефони не могли підключатися до мереж оператора.

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Що відомо

Згідно з новинами, опублікованими KDDI, станом на 7:00 за місцевим часом 4 липня, тобто через два дні, мобільна мережа і передача даних в основному відновилися, але дзвінки як і раніше здійснювалися з великими складнощами та перебоями.

Відновлювальна операція тривала понад 40 годин на момент появи цих даних, але оператор так до кінця і не виправив усі проблеми.

Beijing Business Daily повідомляє, що кількість постраждалих користувачів мобільних телефонів, які є абонентами KDDI, становить близько 31 мільйона.

З урахуванням інших операторів, що орендують мережі компанії, постраждали сумарно 39,15 мільйона користувачів. А це приблизно одна третина населення Японії.

Повідомляється, що аварія торкнулася всіх сфер життя: кількість дзвінків в поліцію скоротилася на 10 відсотків, не працювали багато банкоматів, лікарні не могли зв'язатися з медичним персоналом, а звичайні користувачі втратили можливість виходити в інтернет, дзвонити й надсилати повідомлення.

Згідно з японським законом Про телекомунікації, якщо понад 30 000 людей не можуть зателефонувати в службу екстреної допомоги, щоб зв'язатися з пожежною службою або поліцією протягом понад години, то ця ситуація буде розцінюватися як "велика аварія".