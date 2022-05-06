Держустановам Китаю наказали позбавитись від іноземних комп'ютерів: що відбувається

Схоже, російська шпигунська параноя перекинулася на Китай. Країна замінить щонайменше 50 мільйонів комп'ютерів, які використовують у державних організаціях. На їх місце готують вітчизняні аналоги.

Наказ отримали урядові установи та корпорації, які користуються державною підтримкою. На виконання завдання вони мають два роки.

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Своє, вітчизняне

Тепер, за оцінками Bloomberg, щонайменше 50 мільйонів персональних комп'ютерів іноземних брендів перестануть використовувати . Видання називає це одним з найбільш агресивних на цей час заходів Пекіна щодо відмови від ключових зарубіжних технологій.

. Видання називає це одним з найбільш агресивних на цей час заходів Пекіна щодо відмови від ключових зарубіжних технологій. За словами людей, знайомих з планом, співробітникам було запропоновано обміняти іноземні ПК на місцеві альтернативи, що працюють на операційній системі, розробленій всередині країни.

Ініціатива, санкціонована центральною владою. Про це заявили джерела, які попросили зберегти їхню анонімність.

Рішення є ще одним кроком у десятирічній кампанії Китаю щодо заміни імпортних технологій місцевими альтернативами, яка охоплює сфери від напівпровідникової продукції до мережевого обладнання та телефонів. Очікується, що це безпосередньо вплине на продажі HP і Dell Technologies, найбільших в країні брендів ПК після Lenovo Group.

Ці зусилля, на думку експертів, відображають зростаючу стурбованість Пекіна інформаційною безпекою, а також довіру до вітчизняного обладнання. У найближчі два роки ці заходи поширяться й на регіональні установи.

Китай боїться санкцій

Такі заходи насправді не дивують, адже Китай, який сьогодні намагається балансувати між Росією та Заходом, розуміє і навіть був попереджений, що за свою підтримку Москви може дорого заплатити. Тому заміщення американських та європейських технологій для країни, яка під санкціями ще не опинилася й має час підготуватися до імовірного удару, виглядає логічним.

Це пояснює й інші кроки Китаю. Влада країни вирішила провести "стрес-тест", щоб перевірити, як її економіка зможе справитись з санкціями, які наклали на Росію. Як пише The Guardian, такі випробування дозволять визначити можливі наслідки. За словами людини, знайомої з питанням, масштабні навчання почалися одразу після того, як проти Росії почали вводити безпрецедентні обмеження.

З точки зору Пекіна, якщо західні союзники на чолі зі США змогли вжити таких заходів проти Москви, вони також могли б зробити те саме з Китаєм. Тому він повинен знати, наскільки країна насправді стійка, — коментує ситуацію Тонг Чжао, старший науковий співробітник Фонду Карнегі з міжнародного миру, що базується в Пекіні.

Раніше Едвард Фішман, колишній радник Джона Керрі з економічних санкцій у Держдепартаменті США, сказав, що жодна економіка – навіть Китай – не застрахована від тих фінансових санкцій, які Захід запровадив проти Росії. "Немає гарної альтернативи західній фінансовій системі, і це, ймовірно, залишиться так протягом тривалого часу", – упевнений він.