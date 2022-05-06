Наказ отримали урядові установи та корпорації, які користуються державною підтримкою. На виконання завдання вони мають два роки.
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Своє, вітчизняне
- Тепер, за оцінками Bloomberg, щонайменше 50 мільйонів персональних комп'ютерів іноземних брендів перестануть використовувати. Видання називає це одним з найбільш агресивних на цей час заходів Пекіна щодо відмови від ключових зарубіжних технологій.
- За словами людей, знайомих з планом, співробітникам було запропоновано обміняти іноземні ПК на місцеві альтернативи, що працюють на операційній системі, розробленій всередині країни.
- Ініціатива, санкціонована центральною владою. Про це заявили джерела, які попросили зберегти їхню анонімність.
Рішення є ще одним кроком у десятирічній кампанії Китаю щодо заміни імпортних технологій місцевими альтернативами, яка охоплює сфери від напівпровідникової продукції до мережевого обладнання та телефонів. Очікується, що це безпосередньо вплине на продажі HP і Dell Technologies, найбільших в країні брендів ПК після Lenovo Group.
Ці зусилля, на думку експертів, відображають зростаючу стурбованість Пекіна інформаційною безпекою, а також довіру до вітчизняного обладнання. У найближчі два роки ці заходи поширяться й на регіональні установи.
Китай боїться санкцій
Такі заходи насправді не дивують, адже Китай, який сьогодні намагається балансувати між Росією та Заходом, розуміє і навіть був попереджений, що за свою підтримку Москви може дорого заплатити. Тому заміщення американських та європейських технологій для країни, яка під санкціями ще не опинилася й має час підготуватися до імовірного удару, виглядає логічним.
Це пояснює й інші кроки Китаю. Влада країни вирішила провести "стрес-тест", щоб перевірити, як її економіка зможе справитись з санкціями, які наклали на Росію. Як пише The Guardian, такі випробування дозволять визначити можливі наслідки. За словами людини, знайомої з питанням, масштабні навчання почалися одразу після того, як проти Росії почали вводити безпрецедентні обмеження.
З точки зору Пекіна, якщо західні союзники на чолі зі США змогли вжити таких заходів проти Москви, вони також могли б зробити те саме з Китаєм. Тому він повинен знати, наскільки країна насправді стійка, — коментує ситуацію Тонг Чжао, старший науковий співробітник Фонду Карнегі з міжнародного миру, що базується в Пекіні.
Раніше Едвард Фішман, колишній радник Джона Керрі з економічних санкцій у Держдепартаменті США, сказав, що жодна економіка – навіть Китай – не застрахована від тих фінансових санкцій, які Захід запровадив проти Росії. "Немає гарної альтернативи західній фінансовій системі, і це, ймовірно, залишиться так протягом тривалого часу", – упевнений він.